Ortofrutticola del Mugello, Saccardi a Marradi alla manifestazione

"La Regione Toscana continuerà a tenere alta l'attenzione su questa crisi e continuerà a stare al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni locali che si stanno battendo per difendere i posti di lavoro e una produzione importante per il territorio e per l'economia di tutta la zona".

Così la vice presidente della Regione e assessore all'agricoltura Stefania Saccardi, che ha partecipato stamani alla manifestazione indetta a Marradi dalle organizzazioni sindacali, alla quale hanno partecipato i sindaci del Mugello, i parlamentari, la Città metropolitana, la Comunità montana e le altre istituzioni locali.