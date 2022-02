Empoli, 100mila euro per sostenere le famiglie in difficoltà con le utenze

Cento mila euro a sostegno delle famiglie in difficoltà economica per il pagamento delle utenze domestiche: riscaldamento, energia elettrica, acqua, rifiuti, telefono e rete internet. Un aiuto concreto che i cittadini possono ottenere telefonando al segretariato sociale, al numero 0571 878778 il lunedì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. Le richieste verranno valutate dal servizio sociale del Comune di Empoli per arrivare alla erogazione del contributo.

L’importo è stato trasferito all'Unione dei Comuni e viene gestito nel rispetto della Convenzione con la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa per l'esercizio e l’integrazione delle politiche sociali e sanitarie del territorio Empolese Valdelsa.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa