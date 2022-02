Pnrr e stadio Franchi, Ordine Ingegneri: "Progettazione meticolosa"

“Bene l'intenzione annunciata dal sindaco Nardella di riqualificare lo stadio Franchi e Campo di Marte anche nel caso in cui la Fiorentina dovesse tirarsi indietro. Servirà una progettazione meticolosa perché solo così è possibile intercettare i fondi del Pnrr”.

Il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze, Giancarlo Fianchisti, commenta così le parole del sindaco Dario Nardella sul restyling dello stadio. “La città è davanti ad un'occasione unica e forse irripetibile – dice Fianchisti – per rigenerare non solo l'area del Franchi ma tutto il quartiere, che oggi soffre la pressione di una serie di funzioni non coordinate e non pensate nella loro globalità sul piano urbanistico. Sul piano della progettazione occorre fare bene e presto: il treno del Pnrr passerà in fretta”.

Fonte: Ufficio Stampa