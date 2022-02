Giovane minacciato e rapinato in centro a Firenze, indaga la polizia

Lo avrebbero fermato e, minacciandolo con un coltello, si sarebbero fatti consegnare dei soldi. Il fatto è stato raccontato dalla vittima, un 18enne, a Firenze. Il giovane stava transitando a piedi poco prima delle 2 di notte di venerdì 4 febbraio. Era in via dei Rustici all'angolo con via dei Neri quando un gruppo di 5-6 persone, descritte come straniere, lo avrebbero fermato e minacciato. Il bottino sarebbe di 60 euro. Il gruppetto si sarebbe dileguato nelle vie del centro. Sull'episodio indaga la polizia.