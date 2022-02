Prendono il reddito di cittadinanza irregolarmente, 10 denunce nel Cuoio

Dieci persone prendevano irregolarmente il reddito di cittadinanza nel Comprensorio del Cuoio e sono state denunciate. I carabinieri di San Romano e di Castelfranco di Sotto sono intervenuti nelle ultime ore.

A Montopoli in Val d'Arno sono state segnalate sei persone di diverse nazionalità. I militari hanno scoperto che, per prendere il reddito di cittadinanza, queste persone avevano dichiarato di trovarsi in Italia da almeno dieci anni, fatto poi smentito dalle indagini.

A Castelfranco di Sotto invece sono state denunciate altre quattro persone. Queste, invece, avevano omesso o rilasciato dichiarazioni false proprio per avere il mezzo di sostegno erogato dallo Stato.