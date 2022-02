Sbanda con l'auto in Fi-Pi-Li, muore 32enne

Tragedia in Fi-Pi-Li. Un uomo di 32 anni è morto dopo aver sbandato con la sua auto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 19, all'altezza di Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. L'uomo avrebbe perso il controllo della vettura. L'auto si sarebbe ribaltata e il corpo del conducente sarebbe stato sbalzato all'esterno. Sul posto 118, polizia stradale, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Lastra a Signa. A causa dell'incidente si sono formate lunghe code.