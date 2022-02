Viola norme anti-Covid tre volte, sospeso locale in centro a Firenze

Una discoteca con un gran numero di persone, senza mascherine né distanziamento, in violazione delle norme anti-Covid. Il tutto per ben tre volte. È quanto trovato in centro a Firenze dalla polizia, tanto che il questore Auriemma ha sospeso per 15 giorni un locale di pubblico spettacolo.

L'intervento della polizia è avvenuto il 22 gennaio. Nel locale erano presenti troppe persone e non erano rispettate le norme vigenti contro la diffusione dell'epidemia da Coronavirus. Alcuni dei presenti sarebbero stati anche intenti a danzare nonostante tale attività fosse stata sospesa.

Anche il 29 gennaio la polizia ha accertato un’analoga situazione, nel corso della quale, oltre alla prevista sanzione, ha applicato al gestore del locale la sospensione dell’attività per un giorno.

La notte dopo gli agenti hanno rilevato, ancora una volta, la medesima situazione riscontrata nei controlli precedenti: il locale inoltre era aperto in violazione della sospensione dell’attività disposta il giorno precedente.

"Il questore ha quindi ritenuto la sussistenza delle condizioni di pericolo per la sicurezza pubblica, poiché sarebbero state violate le misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, consentendo di fatto che gli avventori omettessero di rispettare distanze interpersonali e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, nonché permettendo l’intrattenimento danzante con grave pericolo per la salute dei cittadini in questo delicato periodo di pandemia" riportano dalla Questura.