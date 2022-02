Vittoria importante dell'Abc nel derby con Quarrata

Quando più conta e quando c’è un solo risultato possibile, l’Abc Solettificio Manetti sale in cattedra. Nella partita più delicata i gialloblu battono 86-82 il Dany Basket Quarrata e portano a casa due punti importanti per la fiducia prima ancora che per la classifica. E stavolta sono due punti che arrivano senza indecisioni, frutto di una gara condotta dal primo all’ultimo minuto granzie ad un’intensità che da tempo non si vedeva. Con cinque uomini in doppia cifra (Belli, Pucci, Terrosi, Corbinelli, Scali) e con tanta aggressività in difesa, è emersa finalmente l’Abc che in questo 2022 tutti stavamo aspettando.

Quintetti

Abc: Belli, Corbinelli, Pucci, Scali, Trillò

Quarrata: Biagi, Baroncelli, Calugi, Toppo, Falaschi

Partenza subito autoritaria quella dei gialloblu che impattano forte in difesa innescando poi buone giocate in attacco. Ed è proprio la doppia tripla di capitan Belli a siglare il 14-7 a metà frazione, vantaggio che un gioco da tre punti di Pucci trasforma in doppia cifra (17-7). Baroncelli sblocca l’attacco ospite dall’arco ma le maglie difensive gialloblu non accennano a slegarsi e ancora Pucci prova a dare il via all’allungo sul 24-13. Quarrata, però, resta in scia ed è Cantrè dalla lunetta a chiudere la frazione sul 25-19.

Riccio apre il secondo quarto per il -3 ospite ma Terrosi si iscrive a referto e con cinque punti consecutivi sigla il nuovo +8 (30-22). Quarrata corre ai ripari schierandosi a zona e impatta a quota 36 con Falaschi, ma ancora una volta Terrosi e Corbinelli ristabiliscono il vantaggio castellano mandando le squadre all’intervallo sul 46-40.

Al rientro l’Abc mantiene l’inerzia: Belli inaugura la ripresa, Pucci ristabilisce la doppia cifra di vantaggio e Tavarez infila il 61-49 a metà frazione. Ad un certo punto, però, l’attacco castellano si inceppa forzando tiri dalla lunga distanza e Quarrata ne approfitta per riavvicinarsi con Cannone e Calugi (61-57 al 28′). Ed è proprio sul -1 di Toppo che Belli e Scali infilano due triple preziosissime che mandano le squadre all’ultimo riposo sul 69-62.

Ancora una tripla di Scali per il nuovo +10 gialloblu (72-62), ma Calugi e Falaschi tengono gli ospiti aggrappati toccando il nuovo -4 (73-69). Una grande intensità difensiva e quattro palle recuperate permettono all’Abc di mantenere in controllo e mandare Scali in contropiede per il 79-69 al 35′. E proprio quando la sfida sembrava definitivamente incanalata, gli ospiti per ben due volte riescono a riaprirla tornando a tre possessi di vantaggio. Ma l’86-81 è l’ultimo sussulto: l’Abc controlla e vince, con pieno merito.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – DANY BASKET QUARRATA 86-82

Parziali: 25-19, 46-40 (21-21), 69-62 (23-22), 86-82 (17-20)

Abc Solettificio Manetti: Belli 15, Pucci 23, Terrosi 13, Scali 15, Corbinelli 11, Trillò 4, Cicilano 1, Tavarez 4, Viviani ne, Lilli ne. All. Betti. Ass. Manetti, Calvani.

Dany Basket Quarrata: Falaschi 12, Biagi, Toppo 20, Cannone 9, Cantrè 4, Zucconi ne, Baroncelli 3, Calugi 16, Vettori 2, Riccio 16, Cukaj ne. All. Valerio. Ass. Tasselli, Livi.

Arbitri: Posarelli di Grosseto, Giannini di Empoli.

Fonte: Abc - Ufficio stampa