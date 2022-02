Aggressioni a minorenni in centro a Grosseto, si indaga

Cinque aggressioni a minorenni sono avvenute in centro a Grosseto nella serata di ieri, sabato 5 febbraio. I carabinieri stanno portando avanti le indagini ma il quadro sarebbe chiaro: potrebbe trattarsi di una comitiva di minorenni, circa una decina.

Tutto è partito verso le 20. Il titolare di un locale sulle Mura vicino Porta Corsica ha chiamato i militari per l'aggressione di tre minorenni. I giovanissimi hanno riferito di aver incontrato un gruppo di circa dieci coetanei, tra questi anche qualche faccia conosciuta. Ne è venuta fuori una lite sfociata in un'aggressione fisica. Uno dei dieci ha tirato fuori un coltello e si è fatto consegnare dieci euro per poi andare via. Le tre vittime sono state medicate e portate in caserma, dove hanno fornito un'ampia descrizione degli aggressori.

Poco dopo un'altra pattuglia dei carabinieri è intervenuta in piazza Dante, dove un altro minorenne aveva chiesto aiuto. Il giovane era stato colpito al volto e stava sanguinando. Ha riferito ai carabinieri di esser stato picchiato in zona con una dinamica che è parsa molto simile a quella sulle Mura.

I carabinieri sospettano che le due vicende siano dovute al medesimo gruppetto di giovani. Questi avrebbero poi aggredito un quinto minorenne, sempre in centro a Grosseto. Nessuno ha riportato gravi conseguenze.

I militari hanno dunque setacciato il centro e - grazie alle indicazioni delle vittime - hanno rintracciato dei presunti colpevoli. Per ora non sono stati emessi provvedimenti ma la dinamica è chiara e sia i testimoni sia la videosorveglianza la riscontreranno. Poi la palla passerà alla procura dei minori.