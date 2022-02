BBB.Spinoza-Empoli, ripartono le iniziative

Dopo un paio di anni di sospensione, ripartono le iniziative dell’associazione BBB.Spinoza-Empoli. Ripartiamo nella convinzione dell’importanza e dell’utilità di un contributo di conoscenze e di stimoli culturali in una fase storica come l’attuale dove crescono forme di conformismo o, all’opposto, di chiacchiericcio anche violento. Ripartiamo avendo in questo primo ciclo ,con molto piacere, la collaborazione dell’associazione Centro Riforma dello Stato (CRS) – Toscana.

Iniziamo lunedi 14 febbraio, alle ore 18, sulla nostra pagina Facebook (BBB.Spinoza-Empoli), presentando l’ultimo lavoro di Enzo Traverso, ‘Rivoluzione, 1789-1989: un’altra storia’ (Feltrinelli 2021). Un grandioso affresco storico di due secoli di rivoluzioni. Dopo il crollo del Muro la narrazione su questo concetto si è appiattita sull’idea che cambiare il mondo corrisponda a una minaccia di totalitarismo. Secondo Enzo Traverso, invece, il concetto di rivoluzione può essere una chiave interpretativa della modernità.

Traverso coglie gli elementi materiali e intellettuali di un’esperienza rivoluzionaria frammentaria e spesso dimenticata. Il passato si disvela attraverso le sue immagini di locomotive, corpi, barricate, bandiere, luoghi, canzoni, dipinti, fotografie, manifesti, date. Un lascito ricchissimo (che ha tanto informato di sé alcune generazioni di uomini e donne, anche del nostro territorio locale!) da riordinare e interpretare, di cui ha bisogno la sinistra del XXI secolo per superare vecchi modelli esauriti e costruire un nuovo orizzonte del senso e dell’azione.

L’autore (vincitore, tra l’altro, del Premio Pozzale 2014) è professore in materie umanistiche alla Cornell University e, per il nostro incontro, sarà in collegamento dalla sua sede (Ithaca, New York). Discuteranno con l’autore Luisa Simonutti, Maurizio Brotini e Mauro Valiani.

Il ciclo di iniziative proseguirà nel mese di Marzo con due incontri:

- Marco D’Eramo (‘Dominio. La guerra invisibile dei potenti contro i sudditi’, Feltrinelli 2020)

- Bruno Arpaia (‘Il fantasma dei fatti’, Guanda, 2019). Un romanzo, basato su fatti che stanno alla base del declino del nostro paese: in nemmeno tre anni, fra l’ottobre 1961 e l’inizio del 1964, la storia italiana venne fermata e dirottata da quattro episodi tragici o drammatici...

