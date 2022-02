Con la cocaina in auto, due denunce alle Cerbaie

Nuovo ritrovamento di droga vicino ai boschi delle Cerbaie intorno a Fucecchio. I carabinieri hanno svolto un'attività nelle frazioni collinari (Massarella, Pinete, Querce e Vedute) e hanno rivolto attenzione alle vie Salanova, della Cascinaccia, di Rimedio e di Dosso di Fedone, la cui scarsa o assente illuminazione delle strade e le plurime vie di fuga facilitano le attività criminose. Sono state segnalate all’Autorità Amministrativa due persone di 53 e 39 anni trovate in possesso il primo di gr.0,26 di cocaina (con il ritiro anche della patente di guida) e di gr.0,25 sempre di cocaina il secondo. Sono state elevate contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, anche con il fermo amministrativo di una autovettura il cui conducente è stato trovato sprovvisto della patente di guida in quanto ritiratagli il 31 gennaio scorso. Infine è stato deferito, in stato di libertà per violazione del Testo Unico sull’Immigrazione, un 26enne marocchino, controllato a Querce, ma di fatto senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale.