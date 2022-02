Una donna è morta a Forno (Massa), intossicata dal fumo di una stufetta. Aveva 73 anni ed è deceduta assieme ai cagnolini che vivevano con lei. Il fatto è avvenuto venerdì 4 febbraio.

Per motivi da chiarire, si è innescato un incendio alla stufetta, forse per un corto circuito o per una coperta che si è bruciata. La donna è rimasta intossicata e non è riuscita a salvarsi. Sul posto intervenuti carabinieri e vigili del fuoco insieme ai sanitari.