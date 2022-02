Resti di tombe e lapidi abbandonati nei boschi sopra Firenze

Una macabra e sconvolgente scoperta è stata fatta nel fine settimana nei boschi sopra Careggi, a Firenze. Poco distante dal cimitero di Trespiano sono stati trovati croci, ossari, colonnine e lapidi. Resti di tombe, assieme anche ai resti di un defunto - si pensa una mandibola - , sono stati portati alla luce in una faggeta dall'associazione Vivi Verde. La stessa Vivi Verde ha denunciato il tutto con il video che trovate in basso.

La segnalazione dei ritrovamenti è stata fatta dall'associazione tramite Facebook. Tra le tombe trovate anche quella di un bambino di due anni, nato nel 1959 e morto nel 1961. Secondo Vivi Verde i pezzi di lapidi potrebbero essere nel bosco da molti anni. Non si tratta di una zona facile da raggiungere, tanto che nessuno finora se ne era reso conto.

Potrebbero essere stati scaricati vicino a Trespiano da una ditta incaricata di smaltire le lapidi più vecchie presenti nel più grande cimitero della città, ma ancora non è certo. Sulla questione, si spiega ancora, ci sarà adesso un'interrogazione nel consiglio del quartiere locale. Il Comune di Firenze spiega che non sono mai arrivate segnalazioni su questa vicenda. Saranno avviati accertamenti per verificare l'accaduto ed eventualmente prendere i provvedimenti del caso.