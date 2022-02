1000 Miglia 2022, Pontedera e Cascina tra le città toccate dalla carovana

La “1000 Miglia” quest’anno passerà anche da Cascina. Il carosello di auto storiche transiterà dalla Tosco-Romagnola con sosta sul corso Matteotti nella terza tappa, quella che partirà il 17 giugno da Roma per passare da Siena, Pontedera, Cascina, Viareggio e arrivo a Parma. Un’ora per ammirare da vicino le vetture che hanno fatto la storia del XX secolo, apprezzarne le linee, la meccanica, la selleria e fare un salto indietro nel tempo. Cascina sarà dunque protagonista di questa edizione, per questo l’amministrazione comunale ha emanato un avviso pubblico per individuare soggetti interessati a sponsorizzare o supportare economicamente il passaggio della storica manifestazione. Le istanze di partecipazione potranno giungere al Comune di Cascina entro e non oltre la mezzanotte dell’11 marzo 2022. “Il passaggio della ‘1000 Miglia’ a Cascina – sottolinea l’assessore alla cultura e al turismo Bice Del Giudice – rappresenta un’imperdibile occasione di attenzione mediatica e visibilità, oltre che di valorizzazione del nostro centro storico, che per un giorno potrebbe diventare un autentico e prestigioso museo viaggiante dell’automobile”.

La manifestazione consiste nella rievocazione della leggendaria gara automobilistica ‘1000 Miglia’ che dal 1927 al 1957 fu disputata in Italia per ben 24 volte. Le rievocazioni storiche hanno avuto inizio nel 1977 e da allora coinvolgono un vasto target nazionale ed internazionale di appassionati di auto d’epoca.

“È una gara unica ed esclusiva di regolarità classica per auto storiche, in occasione della quale – aggiunge il sindaco Michelangelo Betti – sarà possibile ammirare splendidi esemplari, alcuni unici, di vetture selezionate tra i modelli che corsero la gara storica e che nell’occasione saranno condotti da equipaggi di decine di paesi diversi”. Il percorso parte e arriva a Brescia, percorrendo nel frattempo le strade di mezza Italia, fino a Roma, attraversando oltre 200 comuni italiani tra i quali, per quest’anno, anche Cascina. “Ciò – conclude Bice Del Giudice – a condizione del riscontro favorevole che speriamo di avere rispetto alla pubblicazione dell’avviso pubblico”. Il Comune di Cascina intende dunque acquisire offerte di sponsorizzazione/sostegno economico del passaggio della ‘1000 Miglia’: i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, potranno presentare apposita istanza.

Il grande successo che, da tanti anni, fa di questo evento una delle migliori espressioni di italianità vincente nel mondo, si deve alle sue caratteristiche, alle sue peculiarità ed alla straordinaria presenza mediatica: oltre 1.500 sono mediamente i giornalisti ed i fotografi accreditati che hanno seguito l’evento nelle passate edizioni lungo le vie d’Italia, raccontando la ‘1000 Miglia’ attraverso meravigliose fotografie ed articoli pubblicati sulle maggiori testate internazionali. Date le sue elevate potenzialità e la notevole visibilità che ne deriva, decine di migliaia di cittadini e turisti si ritrovano per ammirare il suo passaggio nelle varie località che ne vengono attraversate. Tutte le informazioni relative alla manifestazione sono pubblicate sul sito www.1000miglia.it.