Accessibilità nelle aree archeologice, incontro con UniPi

Martedì 8 febbraio alle 15.30 presso la Gipsoteca di arte antica e antiquarium dell’Università di Pisa si parte con il ciclo di incontri sul tema dell’accessibilità nelle aree archeologiche: Andrea Bruciati (direttore di Villa Adriana e Villa d’Este) e Lucilla D'Alessandro (funzionaria promozione e comunicazione di Villa Adriana e Villa d'Este) terranno la prima conferenza “Passepartout: il museo di tutti per tutti. Un progetto di accessibilità delle Villae”, presentando le esperienze di Villa Adriana e Villa d’Este. Modera Antonella Gioli (docente di Museologia e critica artistica e del restauro dell'Università di Pisa), intervengono Anna Anguissola e Chiara Tarantino, curatrici dell’iniziativa.

L’incontro si terrà a distanza e potrà essere seguito sul canale YouTube del dipartimento di Civiltà e forme del sapere tramite il link https://youtu.be/UlzIm73-GLI. Potrà inoltre essere seguito in diretta dalla Gipsoteca (piazza S. Paolo all’Orto 20, Pisa) prenotando a info.gipsoteca@sma.unipi.it.

L’iniziativa rientra nella manifestazione “Aree archeologiche e accessibilità: da limite a opportunità”, organizzata dalla Gipsoteca di arte antica e antiquarium del Sistema museale di ateneo, con il patrocinio del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere, del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica e del Comune di Pisa, in cooperazione con USID – Ufficio servizi per l’integrazione di studenti con disabilità.

Fonte: Università di Pisa