Banca di Pescia e Cascina, teatro gratis per i soci

Banca di Pescia e Cascina ha rinnovato l’accordo con La Città del Teatro di Cascina per l’ingresso gratuito ai Soci della Banca o Soci con un accompagnatore agli spettacoli tra quelli individuati nel palinsesto del teatro.

Gli spettacoli individuati sono intanto quattro. Il primo degli spettacoli da prenotare è in programma domenica 20 febbraio alle ore 17: Pop Up Garden, dedicato a Gilles Clement (botanico, poeta e giardiniere) e a quei piccoli eroi che dal nulla creano giardini nei luoghi più impensati.

In programma, riservati ai Soci di Banca di Pescia e Cascina, ci sono anche: Briciole di felicità, domenica 27 febbraio alle ore 17; Lenor con Nunzia Antonino, sabato 5 marzo alle ore 21. E, Se non posso ballare non è la mia rivoluzione, con Serena Dandini e Lella Costa, sabato 12 marzo alle ore 21.

“Basterà inviare una mail a eventi@bpc.bcc.it o comunicazione@bpc.bcc.it entro lunedì 14 febbraio. Sarà nostra premura fornire precise indicazioni, anche qualora i biglietti non potessero essere attribuiti per esaurimento di quelli a disposizione”, ha spiegato il direttore Antonio Giusti.

Agli assegnatari dei biglietti saranno fornite precise indicazioni per il ritiro dei biglietti.

Nel caso in cui il numero delle prenotazioni dovesse superare il numero dei biglietti messi a disposizione dai Teatri, la Banca procederà per estrazione. Ogni Socio può partecipare con un accompagnatore anche a più di uno spettacolo qualora ci siano posti a disposizione.

Fonte: Ufficio Stampa