Vogliono il caffè al bar senza essere vaccinati, multati in montagna

Ancora un fine settimana di controlli alla circolazione stradale sulle strade che, dai capoluoghi di Provincia della Toscana e dell’Emilia Romagna, conducono al Comune di Abetone Cutigliano e ai principali comprensori sciistici dell’Appennino. Complice il ben tempo e le temperature gradevoli, anche nello scorso fine settimana, la montagna pistoiese è stata letteralmente presa d’assalto dagli “sciatori del fine settimana” che, in massa, si sono riversati nel piccolo comune di Abetone Cutigliano.

Pertanto, è stata intensificata l’attività di controllo alla circolazione stradale predisponendo una serie di posti di controllo aventi il fine specifico di contrastare il fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti da parte degli avventori degli impianti sciistici, nonché verificare il rispetto della normativa Covid 19 e del Codice della Strada. A tale attività ha partecipato anche un’unità del Nucleo Cinofili di Firenze.

Al termine di tale servizio, sono stati segnalati alle rispettive Prefetture di residenza, quali assuntori di sostanze stupefacenti, ben 9 ragazzi provenienti dalla Provincia di Firenze, Prato, Pisa e Bologna e sono stati posti sotto sequestro complessivamente 3 grammi di marijuana e una dose di cocaina. Anche in tale circostanza, tutti i ragazzi erano poco più che maggiorenni.

Inoltre sono state elevate quattro contravvenzioni al Codice della Strada per mancato possesso delle dotazioni invernali, nonché elevate due multe per il mancato rispetto della normativa emanata per arginare il virus Covid 19 nei confronti di una coppia di giovani che pretendevano di consumare un caffè all’interno di un bar pur non avendo nemmeno iniziato il ciclo vaccinale.

Simili servizi proseguiranno per tutto il resto della stagione invernale e fino alla chiusura dei comprensori sciistici.