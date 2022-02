Cambio al vertice per il CCN di San Pierino

Cambio al vertice nel Comitato per il Centro Commerciale Naturale di San Pierino a Firenze.

Al posto di Alessandra Iozzo di Mastro Ciliegia, entra come presidente Gabriele Mazzanti di Natalino ed Anna Forconi di Dettagli srl come vicepresidente e Tesoriere.

Nelle intenzioni dei neo eletti c’è l’impegno e la voglia di far ritornare i fiorentini in piazza come ha spiegato il neo Presidente Gabriele Mazzanti titolare del ristorante Natalino “gli obiettivi del nuovo comitato di San Pierino prima di tutto saranno di cercare di abbellire la piazza secondo le norme e le regole che ci consentirà l comune di Firenze, cercare di riportare il fiorentino in piazza San Piazza Pier Maggiore e Borgo Albizi e l’intera zona con eventi storici, medievali, un po’ di musica, e anche attività per bambini”.

Progetto condiviso dall’intero comitato che vuole anche coinvolgere anche “attività storiche e dell’eccellenza cittadina per far vedere come si fanno gli antichi mestieri che tanto entusiasmano gli stranieri che visitano Firenze e che dovrebbero essere più amati dai fiorentini. Faremo del nostro meglio, ogni suggerimento è partecipazione dei cittadini sarà accolto con molto piacere” .

“Essere commercianti a San Pierino è sempre stato un po’ gioia e dolori – spiega Anna Forconi titolare dell’attività Dettagli Srl e vicepresidente del Comitato CCN San Pierino –. Quando ho iniziato mi sono entusiasmata per questa piazza di grande vitalità e interessi commerciali. Il clima era diverso, c’era una pluralità di imprese che rappresentavano un tessuto economico vivo e ben articolato, c’erano meno B&B e più abitanti, anche nuclei familiari giovani più o meno numerosi. Adesso fare il commerciante è difficile per tutti, il covid ha cambiato la realtà. Speriamo di ripartire fin dalle prossime settimane dimenticando questo bruttissimo periodo”.

Fonte: Ufficio stampa