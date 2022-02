Carbonara e Di Meo in concerto al Teatro Shalom

Si susseguono a vele spiegate gli appuntamenti della stagione concertistica proposta dal Centro studi musicali “Ferruccio Busoni” e il prossimo è previsto martedì 22 febbraio, alle 21, al Teatro Shalom, Via Busoni a Empoli. Protagonisti del concerto saranno il pianista Michelangelo Carbonara e la violinista Celeste di Meo.

«Siamo molto orgogliosi di accogliere questo duo: abbiamo avuto modo di apprezzare le qualità di Carbonara attraverso la sua cospicua discografia e siamo felici di poterlo ascoltare dal vivo. Al tempo stesso siamo molto curiosi di ascoltare Celeste Di Meo, acclamata dalla critica per la sua maturità musicale, per la qualità del suo suono e siamo contenti di poter offrire un’occasione a un altro talento della musica che fa davvero ben sperare» Questo il commento di Lorenzo Ancillotti, direttore artistico.

In programma la Sonata in re minore op. 108 di Johannes.Brahms, I palpiti di Niccolò Paganini e il celebre Souvenir d’un lieu cher di Pëtr Il'ič Čajkovskij.

I biglietti (intero 12,00 euro, ridotto 10,00 euro per under 26, over 65, Soci Unicoop-Firenze) sono acquistabili alla Libreria Rinascita, Bonistalli Musica, o online su www.eventbrite.it. Per accedere alla sala è necessaria l’esibizione del green pass e occorre indossare la mascherina ffp2. Per ulteriori informazioni contattare il Centro studi musicali “Ferruccio Busoni” (0571/711122 -

csmfb@centrobusoni.org) e di seguire le omonime pagine Facebook e Instagram.

Fonte: Comune di Empoli