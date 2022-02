Condannato a 4 anni rintracciato alla stazione di Firenze, in carcere

1 arrestato, 8 indagati e 2.768 persone controllate. 140 pattuglie impegnate nelle stazioni e a bordo treno, 14 esercizi commerciali controllati, 9 sanzioni elevate e due minori rintracciati: è questo il bilancio dell’attività, nelle ultime 72 ore, del Compartimento Polfer della Toscana.

Venerdì gli agenti della Polizia Ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella hanno arrestato un 24enne ungherese dando esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso, lo scorso gennaio, dal Tribunale di Terni.

Una pattuglia della Polfer ha fermato il giovane nel corso dei servizi di vigilanza nella stazione e, dalle verifiche sulla sua identità nelle banche dati, è emerso un provvedimento per il quale dovrà scontare un cumulo pene di 4 anni, 6 mesi e 17 giorni di reclusione per i reati di lesioni commessi a Terni nel 2015 e nel 2017 e per il reato di rapina commesso a Firenze nel 2019.

Il giovane terminati gli accertamenti è stato condotto presso il carcere di Sollicciano.

Domenica notte, gli Agenti Polfer di Firenze Santa Maria Novella hanno rintracciato due ragazze minorenni di 16 e 17 anni, le quali dai terminali in nostro possesso, risultavano scomparse da una casa famiglia di Arezzo. Accertato il buono stato di salute, una è stata affidata alla comunità l’altra alla madre.