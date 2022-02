Consiglio comunale Empoli, 173 ore di lavori e discussioni sul futuro della città

L'attività istituzionale del Consiglio Comunale di Empoli anche nel 2021 non si è mai fermata, non ha mai interrotto i propri impegni, nonostante l’emergenza sanitaria non conclusa.

I lavori dell’assemblea consiliare sono andati avanti senza interruzioni tornando in presenza a febbraio al Palazzo delle Esposizioni e poi nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale di Via Giuseppe del Papa, 41 fino a dicembre.

Tutte le sedute sono sempre state accessibili, come sempre, in diretta streaming sul canale facebook del Comune di Empoli e sulla sull’apposita piattaforma https://empoli.consiglicloud.it .

I numeri dell’attività dell’assemblea consiliare empolese sono importanti e dimostrano quanto sia stato sempre proficuo il lavoro di confronto, discussioni che si sono risolte sempre nel rispetto del regolamento comunale.

Sono state 18 le sedute del Consiglio Comunale, presentate 52 interrogazioni di cui 8 a risposta scritta, 35 le mozioni discusse di cui 19 approvate, tra cui è importante ricordare quelle dedicate al conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Empoli a ‘Patrik George Zaki, Nicola Gratteri e Liliana Segre e Milite Ignoto’. Gli Ordini del Giorno sono stati 13 di cui 8 quelli approvati; le domande di attualità presentate, 3.

L’attività consiliare ha svolto le sue funzioni per un totale di 84,06 ore a cui vanno sommate quelle delle Commissioni e delle Conferenze dei Capigruppo per un monte ore di lavori complessivo pari a 173.

Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale di Empoli, ha illustrato l’attività 2021 dell’assemblea consiliare in una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina, lunedì 7 febbraio, nella sala Carmignani al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41 e ha dichiarato: "Centosettantatré sono state le ore di lavoro nel 2021, diciotto i Consigli Comunali convocati, tante le ore di discussione delle Commissioni e della Conferenza dei Capigruppo. Sono i numeri dell’attività svolta lo scorso anno di cui ho fatto un resoconto di quello che è stato il lavoro dei consiglieri comunali, in quanto credo sia giusto che i cittadini sappiano con trasparenza quelli che sono i lavori e i temi che il massimo organo di massima rappresentanza affronta.

Sono state tante le mozioni come gli ordini del giorno presentati da maggioranza e opposizione su tanti temi che sono stati discussi e diversi sono stati approvati.

Centotrentatré sono le delibere portate in discussione su atti fondamentali che riguardano i servizi della città, dal sociale, alla cultura, allo sport, ai servizi per l’infanzia, fino alle scuole. Sono stati tanti gli atti di bilancio, gli atti che riguardano i lavori pubblici; gli atti che riguardano la vita di tutti i giorni e soprattutto per fare quei passi in avanti per la costruzione del futuro di Empoli. Lo abbiamo fatto tutti insieme, ognuno secondo le sue posizioni, ma è stato tanto il lavoro del Consiglio Comunale, quindi voglio ringraziare tutti i consiglieri e le consigliere di maggioranza e opposizione".

Le delibere

Le delibere discusse 133 di cui le principali approvate sono state: atti in materia di bilancio e urbanistica, documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e note di aggiornamento; approvazione schema di accordo tra i Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Vinci per la realizzazione del progetto ‘Stolpersteine’ Pietre d’Inciampo; conferimento della cittadinanza onoraria a Patrik George Zaki, Nicola Gratteri e Liliana Segre e Milite Ignoto; variante al piano comunale di classificazione acustica; convenzione tra l’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa ed i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Montaione, Gambassi Terme, Montespertoli e Vinci per la gestione associata delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale; costituzione di una fondazione nel settore ICT in Toscana denominata ‘Prodigi’; costituzione di una holding pubblica pluripartecipata per la gestione delle partecipazioni societarie NEWCO; piano urbano della mobilità sostenibile P.U.M.S.; programma triennale 2021-2022-2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori pubblici; proroga della convenzione per la gestione in forma associata del Giudice di Pace di Empoli; regolamento contenente disposizioni per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Mensa e della Giunta esecutiva; regolamento per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia zona empolese valdelsa ed infine, revisione regolamento e piano comunale per il commercio su aree pubbliche.

Le Commissioni

Dati importanti sono anche quelli che riguardano la collaterale attività delle Commissioni consiliari permanenti che certo non si è fermata.

È stata istituita la Commissione speciale statuto per la revisione delle Statuto del Comune, è attiva e funzionante la Commissione Pari Opportunità che si è riunita nove (9) volte e sono insediate la Consulta Disabilità che si è riunita tre (3) volte e la Consulta studenti, due (2) volte.

La Commissione I “Affari Generali con funzioni di controllo e garanzia” si è riunita 21 volte per un totale di 30 ore.

Commissione II - Assetto e utilizzazione del territorio, ambiente ed infrastrutture, demanio e patrimonio, si è riunita 10 volte per un totale ore 15.

Commissione III - Cultura, istruzione, turismo, sport e tempo libero, servizi sociali, igiene e sanità, mense e trasporti scolastici si è riunita 13 volte per un totale ore 19.

Commissione IV - Bilancio, finanze, tributi, personale e organizzazione generale, sviluppo economico si è riunita 13 volte per un totale ore 19.

La Conferenza dei Capigruppo si è riunita dodici (12) volte per totale ore 4,5.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa