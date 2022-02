Da Poggio a Caiano e Carmignano: "Attiviamo la tariffa puntuale dei rifiuti"

"I nostri concittadini sono in grado di raggiungere e garantire standard di qualità nella raccolta differenziata davvero ottimi - affermano il sindaco Edoardo Prestanti e il sindaco Francesco Puggelli - nonostante le note difficoltà legate al Covid ed alle modifiche che ne sono derivate. Riteniamo maturo il tempo per procedere all'attivazione della nuova modalità di raccolta sui nostri territori, con l'intenzione condivisa e fortemente sostenuta dalle nostre Amministrazioni di migliorare la qualità della raccolta e di abbassare al massimo il costo per i nostri concittadini."

E continuano precisando che l'intenzione dei sindaci di Carmignano e Poggio è quella di conservare l'attuale sistema di raccolta porta a porta.

La fase preparatoria del percorso potrebbe compiersi nel corso dell'anno appena iniziato, con l'obiettivo di giungere al 2023 pronti per avviare la distribuzione dei nuovi kit alle utenze, attivando il nuovo metodo di tariffazione e di gestione del servizio a partire dal secondo semestre del 2023

