De Blasi (M5S) aggredito in centro a Firenze

Roberto De Blasi, il capogruppo del M5s in consiglio comunale a Firenze, ha raccontato di essere stato aggredito da un uomo. L'aggressione sarebbe avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, in via dei Pescioni.

"Intorno alle 19.30 stavo andando a prendere il motorino - ha reso noto - quando mi sono accorto che una persona si è avvicinata in modo deciso verso un gruppo di 4-5 ragazzi. Nel passare, ha spintonato qualcuno di loro. I ragazzi si sono lamentati di questo e anche del fatto che non indossasse la mascherina. In quel momento l'uomo ha iniziato prima ad imprecare contro il Governo, poi è tornato indietro ed ha colpito uno dei giovani. A quel punto sono intervenuto e ha cercato di colpire anche a me al volto un paio di volte, però ho schivato i colpi. Dopo mi ha sputato in faccia. Io e quei ragazzi siamo stati costretti a rifugiarci in un condominio in attesa dell'arrivo della polizia, che abbiamo subito chiamato".