Drive through Pontasserchio, la Croce Rossa al via

È operativo da qualche giorno il punto "drive through" nell'area di fronte al Parco della Pace di Pontasserchio.

Organizzato e gestito dalla Croce Rossa Italiana comitato di Pontasserchio, il servizio eroga tamponi rapidi antigenici per rilevare il Covid-19 e funziona in questo modo: il cittadino si fa prescrivere dal proprio medico il tampone rapido (codici ricetta elettronica: 8848 o 8849) e potrà prenotare l'appuntamento sul sito regionale https://prenotatampone.sanita.toscana.it/#/home. All'ora stabilita, si reca al presidio di fronte al Parco della Pace e il personale della Croce Rossa effettuerà il test senza necessità di scendere dalla macchina. Attraverso il codice fiscale, che va portato con sé, si procederà alla registrazione dell'esito del tampone sul portale ufficiale della Regione, dove sarà poi possibile consultarlo: https://referticovid.sanita.toscana.it/#/home.

Il "drive through" è operativo il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 14.00 alle 18.00. Il sabato dalle 9.00 alle 12.00.

I possessori del voucher scolastico per il tampone rapido possono presentarsi liberamente rispettando gli orari di attività del presidio.

"Siamo ben lieti di offrire questo servizio alla cittadinanza - commenta Nicola Molea, presidente della Croce Rossa Italiana comitato di Pontasserchio -. Col nostro presidio occupiamo una porzione ben definita dell'area di fronte al Parco della Pace, consentendo comunque la fruizione della zona per chi deve parcheggiare. Sono tanti i presidi che la Croce Rossa dedica al servizio dei tamponi rapidi e non poteva mancare sul territorio comunale di San Giuliano Terme: chi abita sul Lungomonte pisano può evitare di spostarsi verso Pisa e utilizzare il nostro servizio. Ringrazio chi ha lavorato per mettere in piedi il presidio e chi ci lavora tutti i giorni e ringrazio anche il Comune di San Giuliano Terme per aver condiviso questa importante iniziativa".

"La qualità del lavoro per tutelare la salute collettiva passa anche da servizi che in questo periodo sono essenziali, come l'erogazione di tamponi rapidi - conclude il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio -. Ringrazio quindi la Croce Rossa Italiana comitato di Pontasserchio per l'efficienza e il grande impegno, confermando che da parte nostra c'è massima condivisione".