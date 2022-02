Ecco 'CodyTrip', visite guidate e tour virtuali nel Pisano

Una serie di visite guidate per conoscere e riscoprire Pisa e i gioielli della sua provincia, con percorsi dedicati a ragazzi e studenti dai 7 ai 14 anni. Questa l'offerta proposta dalle guide turistiche di ConfGuide Confcommercio Provincia di Pisa in occasione dell'iniziativa CodyTrip promossa da Camera di Commercio di Pisa e Terre di Pisa in collaborazione con Confcommercio provincia di Pisa. Martedì 8 e mercoledì 9 febbraio, gli studenti collegati da diverse zone d'Italia, nell'ambito del progetto scopriranno le bellezze del territorio attraverso un tour virtuale e potranno successivamente prenotare la loro visita guidata tra quelle a disposizione. Sono ben 26 gli itinerari proposti dalle guide turistiche di Pisa e provincia, tra tour alla scoperta di torri e campanili della città, tra i luoghi di Dante e della Divina Commedia a Pisa, viaggi tra i segreti della Certosa di Calci e una caccia al tesoro nei vicoli del centro di San Miniato.

“Una bella iniziativa che mette in campo un programma ricco e variegato con tour e visite organizzate da guide turistiche professioniste che operano sul nostro territorio” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “In questo momento drammatico per il turismo, in particolar modo quello organizzato, è fondamentale sostenere i professionisti del settore anche offrendo occasioni in grado di promuovere territorio”.

“Sarà possibile visitare i monumenti pìù famosi di Pisa, ma anche conoscere i quartieri, le storie e gli aneddoti meno conosciuti della città, oltre ai gioielli della nostra provincia, come la Certosa di Calci e il centro storico di San Miniato” spiega la presidente di ConfGuide Confcommercio Pisa Antonella Cinini. “Una straordinaria opportunità per scoprire il territorio attraverso tour davvero interessanti e a misura di studente, ma adatti a un pubblico di tutte le età. Le visite guidate costituiscono un eccezionale strumento a disposizione di visitatori, studenti e famiglie per conoscere il territorio e invito tutti ad approfittare di questa occasione”.

Le visite guidate e i contatti per le prenotazioni sono disponibili alla pagina sul sito www.confcommerciopisa.com/codytrip-i-viaggi-di-istruzione-online/.

Fonte: Confcommercio Pisa