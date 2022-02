"Frida Kahlo. Viva la vida!" al Quaranthana di San Miniato

Nell'ambito della stagione teatrale 2021-22 del Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato (via Zara 58, San Miniato loc. Corazzano), organizzata dal Teatrino dei Fondi con la direzione di Enrico Falaschi, con il sostegno di Comune di San Miniato, Ministero della Cultura, Regione Toscana, venerdì 11 febbraio alle 21:30, Pilar Ternera mette in scena Frida Kahlo. Viva la vida! con Elisa Ranucci, per la regia di Beppe Ranucci. Il monologo ripercorre la vita drammatica e infelice di Frida Kahlo, la grande pittrice messicana.

Sul palcoscenico prende vita un viaggio tra la cultura, la musica e la storia del Messico per assaporare il racconto e la sofferenza della giovane e tormentata artista, l’amore per l’arte e per il pittore Diego Rivera e il suo inno alla vita.

Uno spettacolo drammatico, romantico e storico allo stesso tempo. L’attrice dà voce ai monologhi interiori attraverso i quali ripercorre i punti salienti della vita di Frida Kahlo.

Frida Kahlo. Viva la vida! è un monologo tratto liberamente e rielaborato dal libro di Pino Cacucci Viva la vida!, che ripercorre la vita drammatica e infelice di Frida Kahlo (1907-1954), la grande pittrice messicana, a lungo misconosciuta, ma recentemente riscoperta dalla critica. Immobilizzata fin dall’età di diciassette anni in seguito alla poliomelite e a un grave incidente automobilistico, Frida trovò nella sua pittura visionaria e, allo stesso tempo realistica, lo strumento più idoneo per esprimere, nonostante tutto, il suo attaccamento alla vita.

Respirare la storia di Frida in teatro la rende reale e cruda come effettivamente è stata. Lo spettacolo regala una visione completa della tormentata vita della pittrice messicana e allo stesso tempo lascia al pubblico un inno alla vita, qualunque cosa accada nel corso dell’esistenza, da qui il titolo Viva la vida!

BIGLIETTI

Intero 10 euro, ridotto (under 23) 8 euro. Info e prenotazioni: 370 3687878 – comunicazione@teatrinodeifondi.it

