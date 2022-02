Furti a Castelfranco, il Movimento Sociale si inserisce nel dibattito

In quanto nuovo Commissario cittadino per il Movimento Sociale Fiamma Tricolore, trovo doveroso intervenire sulla situazione attuale in cui si versa Castelfranco di Sotto.

Nell’ultima settimana abbiamo assistito a un'escalation di episodi criminali e di violenza continua a danno dei cittadini Castelfranchesi. Li citiamo in ordine cronologico : Domenica 30 gennaio si apprende dai quotidiani locali “un ragazzo viene derubato in auto mentre aspettava il padre in farmacia” fortunatamente il fatto è avvenuto vicino alla Misericordia, la quale è potuta intervenire per soccorrere il ragazzo che era stato colto da malore.

Dopo due giorni dai social apprendiamo che in viale due giugno venivano rubati cerchioni ad un auto posteggiata. Dopo altri due giorni qualcuno di cui si presume essere autore anche degli episodi successivi, si introduceva in un magazzino situato in via tabella e faceva sparire una borsa con documenti ed effetti personali( fra i quali foto e lettere di un caro defunto). A seguire nei giorni successivi altri furti in fondi del centro storico, portafogli, e denaro ad un’ associazione. Tutto questo è inammissibile, soprattutto dopo tutte le segnalazioni fatte dai cittadini.

Chiediamo all’amministrazione comunale di affrontare il problema Sicurezza, suggeriamo più controlli ed un rafforzamento della videosorveglianza nei luoghi più sensibili.

A poche settimane dalla chiusura del suo congresso nazionale e dopo aver rinnovato tutti i vertici di partito il Movimento sociale Fiamma Tricolore (unico erede del MSI) rinasce anche in Toscana con l’ambizioso proposito e obiettivo di ramificarsi sul territorio. La nostra presenza getta le basi per assumere uno spirito di servizio e incarnare con impegno e i sentimenti più alti e nobili di fare politica mettendo sempre avanti l’interesse della collettività e allo stesso tempo anche quelle fasce di cittadini e categorie sociali che fin ora hanno sofferto non sentendosi rappresentati. Saremo vigili a controllare e lottare su ogni tematica che danneggi i cittadini.

Antonio Storti, commissario cittadino di Castelfranco di Sotto del Movimento sociale Fiamma tricolore