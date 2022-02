Giornata del farmaco a Poggibonsi: l'impegno di Misericordia e farmacie

Anche quest'anno la Misericordia di Poggibonsi non manca alla chiamata del Banco Farmaceutico Nazionale per la Giornata di Raccolta del Farmaco: un grande evento di solidarietà al quale partecipano oltre 5.000 farmacie sparse in tutta Italia. A Poggibonsi hanno aderito, dimostrando profonda sensibilità e solidarietà verso coloro che si trovano in un momento svantaggiato, le farmacie: Comunale, Dr. Max, Del Zanna e “il Romituzzo”.

“Il nostro servizio di Banco farmaceutico, ovvero la raccolta e distribuzione ad indigenti di farmaci senza obbligo di ricetta, è stato pioniere in provincia di Siena - a parlare è la dottoressa Simonetta Viviani, Responsabile del Banco farmaceutico della Misericordia - Siamo stati i primi, 15 anni fa, a convenzionarci con il Banco Farmaceutico Nazionale, grazie all'iniziativa della consorella Luisa Giolli che ringrazio, insieme a tutte le volontarie e i volontari, per l’impegno profuso anche per la raccolta di quest’anno. Un grazie particolare da parte mia - conclude la dottoressa Viviani - anche alle farmacie aderenti alla Giornata di Raccolta del Farmaco e a quanti, potendo farlo, doneranno qualcosa: sono loro i veri protagonisti di questo grande evento solidale“.

Partecipare è semplice: basta recarsi in una delle quattro farmacie dall'8 al 14 febbraio (anche quest'anno la GRF dura una settimana, ndr) e donare uno o più farmaci senza obbligo di prescrizione e da banco, all'occorrenza sarà il farmacista a consigliarvi. Sabato 12 troverete anche i nostri volontari a ricordarvi l'importanza della donazione, perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi.

Fonte: Misericordia Poggibonsi - Ufficio stampa