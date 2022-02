Giorno del Ricordo, l'omaggio di Dalla Parte di Abele

Giovedì 10 febbraio 2022 "Giorno del Ricordo", com'è consuetudine ormai da molti anni , alle ore 15 una delegazione del Comitato dalla Parte di Abele, guidata da Marco Cordone, deporrà un omaggio floreale presso Largo Martiri delle Foibe a Firenze(in prossimità della fermata della tramvia Strozzi-Fallaci), in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo Giuliano - Dalmata, conseguente alle vicende del confine orientale. Durante la cerimonia, sarà letta l'Invocazione per le vittime delle foibe. Con l'occasione, Marco Cordone (fondatore di questo Comitato e Consigliere Nazionale ANCI - Vicepresidente AICCRE Toscana), rilancia nuovamente la proposta da lui fatta nove anni fa nel 2013, quando era Consigliere provinciale di Firenze, proposta successivamente ripresentata, di apporre una targa ufficiale nel complesso fiorentino di Sant'Orsola, dalla parte di via Guelfa, dov'era l'ingresso principale, per ricordare la tragedia delle foibe e la permanenza nell'ex convento di circa 400 esuli Giuliano - Dalmati, nel periodo che va dal 1947 al 1955. Per non dimenticare una tragedia europea. Inoltre, sempre giovedì 10 febbraio, Marco Cordone, in qualità di Consigliere comunale e di Consigliere Nazionale dell'ANCI, parteciperà a Fucecchio ad una meritoria cerimonia organizzata dal Comune alle ore 11 in piazza XX Settembre presso il Monumento ai Caduti.

Fonte: Ufficio stampa