Giorno del Ricordo, Rete Democratica Fiorentina scrive a sindaco e questore: "No a manifestazioni neofasciste"

Segue il testo della lettera inviata dalla Rete Democratica Fiorentina "alla gentile attenzione del Sindaco di Firenze e del Questore di Firenze".

"A fronte delle manifestazioni previste a Firenze che gruppi neofascisti e neonazisti hanno indetto per il giorno 12 febbraio siamo a chiedere un intervento netto. Da tempo assistiamo ad un fenomeno politico allarmante. Da una parte i fascisti che puntano verso un preciso obiettivo di legittimazione politica e culturale e dall’altra forze democratiche che si fanno portare per mano nella stessa direzione in nome di un’idea distorta di libertà di pensiero. Ciò che è in aperto ed esplicito contrasto ai valori costituzionali è per sua natura politicamente eversivo rispetto alla storia dell’Italia repubblicana.

Chiediamo quindi di impedire che i gruppi Lealtà – Azione, Firenze Identitaria e Casaggì usino il Giorno del Ricordo per conquistare spazi pubblici di agibilità politica e culturale nella nostra città. La democrazia è un valore inestimabile e ha bisogno di essere difesa e garantita; questo è quello a cui tutte e tutti siamo chiamati a rispondere. Certi che questa richiesta verrà presa in seria considerazione restiamo in attesa di un riscontro".

Firmato: Rete Democratica Fiorentina

ANPI Firenze

ANED sez Firenze – Associazione Nazionale Ex Deportati

Arci Firenze

Anelli Mancanti

Azione Gay e Lesbica Firenze

CGIL Firenze

Cisl Firenze Prato

CNGEI Sezione di Firenze

Coordinamento Democrazia Costituzionale Firenze

Diaconia valdese Firenze

Giuristi Democratici Firenze

Libera Firenze

Libertà e Giustizia Firenze

Rete degli Studenti Medi Firenze

Udu Firenze Sinistra Universitaria

Fonte: Ufficio Stampa