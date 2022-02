In pensione l'ispettore della municipale Alessandro Novi, il saluto in questura

Stamani il questore di Pisa Gaetano Bonaccorso ha ricevuto l’ Ispettore della Polizia Municipale Alessandro Novi, appena collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età e accompagnato dal comandante della Polizia Municipale Alberto Messerini. Pisano, 65enne, in forza alla Polizia Municipale dal lontano 1979, ha ricoperto diversi incarichi tra cui quello di comandante del Reparto Litorale della Polizia Municipale di Tirrenia e, dal 2007, componente del GOS presso lo stadio “Arena Garibaldi” di Pisa.

Il Questore ha voluto ringraziare l’ Ispettore Novi per la grande professionalità e la competenza con cui per tanti anni ha supportato i Funzionari della Questura nella gestione dei delicati servizi di ordine pubblico, come manifestazioni eventi o incontri di calcio, assicurando al meglio la risoluzione delle problematiche che ogni servizio di ordine pubblico necessariamente comporta in termini di gestione della viabilità cittadina. All’ Ispettore Novi è stata consegnata una targa ricordo, come attestato di stima da parte dei Funzionari della Questura.

Fonte: Questura di Pisa