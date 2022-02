Colpito da un attrezzo allo stadio, Pegaso per un 15enne a Fucecchio

Un giovane è finito in ospedale a Firenze dopo un incidente avvenuto a Fucecchio, per cui è stato necessario l'elisoccorso. Un 15enne era allo stadio comunale di via Buozzi e stava facendo sport quando, per motivi ancora da chiarire, è stato colpito da un attrezzo che si utilizza per l'attività sportiva.

Non è stato un incidente grave ma è stato necessario l'arrivo di Pegaso, per la dinamica con cui è avvenuto. Presenti anche la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, un'ambulanza della Misericordia di Vinci e un'automedica.

Il giovane non è in pericolo, ma è stato portato in codice giallo al complesso ospedaliero CTO di Careggi, a Firenze.