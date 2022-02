Settore amministrazione, operai, cucitori: trovare lavoro nel 2022 è facile

Ritorna la vetrina del lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

La risorsa verrà inserita nell'ufficio Risorse Umane e supporterà il responsabile di funzione nella gestione delle attività di amministrazione, gestione e sviluppo delle risorse umane. L’ambiente è quello di una PMI fortemente dinamica ed orientata alla innovazione, con una cultura aziendale informale, pragmatica e collaborativa. Rispondendo direttamente all’HR Manager la figura si occuperà in autonomia delle seguenti attività:

Area Amministrazione e Gestione del Personale

Inserimento presenze e calcolo bonus mensili previsti dai sistemi incentivanti.

Si specifica che la redazione dei cedolini viene effettuata da studio esterno

Gestione pratiche di assunzione, trasformazione e cessazione del personale

Supporto per pratiche di richiesta cittadinanza/permessi di soggiorno per cittadini extra EU

Contrattualistica: stesura lettere d'impegno e contratti d'assunzione, rinnovi e proroghe

Contatto con i dipendenti per assistenza su questioni amministrative e fiscali

Gestione assunzioni e documentazione per categorie protette

Supporto alla rendicontazione mensile dei costi del personale

Gestione pagamenti mensili del personale

Redazione contratti freelance/progetto e relativi pagamenti mensili

Gestione buoni pasto

Area Selezione, Formazione e Sviluppo

Pubblicazione inserzioni, screening cv, contatto candidati e colloqui di selezione

Contatti con società esterne per attivazione selezioni

Supporto alla redazione offerte economiche ai candidati

Gestione dei piani formativi, compresi corsi di formazione obbligatori (manutenzione db dedicato con organizzazione di formazione sia per nuovi assunti sia di aggiornamento)

Supporto alla gestione del Performance Management

Area Legale

Gestione disciplinare

Supporto documentale allo studio legale esterno

Sono richiesti: Esperienza nel ruolo di 2/3 anni in aziende di servizi con medie dimensioni, Laurea in Economia o equivalente, Residenza Firenze o comuni limitrofi, Conoscenza della Lingua inglese (livello B2 o superiori). Le competenze più importanti sono: Comunicazione efficace, affidabilità ed attenzione al dettaglio, Proattività e capacità di risoluzione dei problemi, Ottima conoscenza del pacchetto Office, Conoscenza programma gestionale Teamsystem.

Luogo di lavoro: Firenze

Link:https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa_amministrazione_del_personale_103454/it/

CUCITORE/TRICE MECVAL

La risorsa, inserita nel reparto produzione, si occuperà di cucire calzature con macchina Mec Val. La risorsa ideale si presenta coni seguenti requisiti: esperienza pregressa nella mansione, conoscenza necessaria ed indispensabile della macchina MecVal, completano il profilo ottima manualità ed interesse per il settore calzaturiero.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/cucitoretrice_mecval_103487/it/

IMPIEGATO/A CERTIFICAZIONI QUALITA'

La risorsa si occuperà della redazione e aggiornamento delle procedure di qualità ed operative, con relative certificazioni, gestione schede tecniche. La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio preposto e si dovrà occupare di garantire il rispetto dei requisiti di qualità da parte dei fornitori e collaborerà alla gestione del sistema qualità aziendale.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatoa_certificazioni_qualit_103280/it/

RESPONSABILE SERVIZI DI PULIZIA

La risorsa dovrà intrattenere contatti con i clienti, elaborare i preventivi per il servizio offerto e gestire il personale dipendente sulla base delle commesse di lavoro. All'occorrenza e in base alle necessità, la risorsa dovrà anche effettuare in prima persona le pulizie. La risorsa ideale possiede doti organizzative, di problem solving ed esperienza nella mansione.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/responsabile_servizi_di_pulizia_103261/it/

ADD. STIRO PELLE

La risorsa dovrà occuparsi di stirare la pelle con il ferro. Richiesta esperienza nella mansione. Si valutano positivamente anche profili che abbiano maturato esperienza nello stiro industriale e presso lavanderie.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add_stiro_pelle_103001/it/

OPERAI TURNISTI

La risorsa dovrà occuparsi del controllo qualità. La risorsa ideale è in possesso di diploma di istruzione secondaria e valuta positivamente orario su turni a ciclo continuo.

Luogo di lavoro: Circondario Empolese Valdelsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operai_turnisti_102650/it/

