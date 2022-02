Poli tecnico professionali, la formazione dei docenti è efficace: il report Indire

Il report “La didattica laboratoriale innovativa nei Poli Tecnico Professionali (Ptp) della Regione Toscana”, realizzato da Indire e finanziato dalla Regione Toscana, pubblicato in questi giorni sui siti istituzionali dei due enti, contiene un monitoraggio sulla formazione per i docenti in servizio nella rete dei Poli tecnico professionali a partire dagli anni scolastici 2015 fino al 2021. Lo studio illustra le modalità e l’offerta formativa, l’organizzazione e gli strumenti adottati. Sono presenti anche i dati e gli esiti dei questionari di gradimento.

Nel corso degli anni di formazione, il progetto Didattica laboratoriale nei Ptp ha raggiunto un totale di 908 iscritti (tra docenti, dirigenti scolastici e tutor) e coinvolto 19 Poli toscani. Sono stati svolti 15 workshop in presenza e 28 webinar, 12 seminari, per un totale di 55 eventi complessivi. I docenti che hanno partecipato al questionario sono stati 447; di questi, 372 hanno utilizzato le metodologie apprese nelle loro attività in classe. I percorsi di formazione proposti comprendevano metodologie della didattica laboratoriale applicate in un contesto disciplinare e/o trasversale.

A livello di metodologie, il percorso formativo più seguito è stato quello relativo alla grammatica valenziale (59), seguito dalla flipped classroom (32) e dalla didattica a distanza integrata (30).

La valutazione complessiva durante il percorso di formazione è risultata per la maggioranza “molto efficace” (34,50%) ed “efficace” per il 49,80%. La valutazione complessiva della ricaduta della formazione nella didattica in classe è stata ritenuta “efficace” per il 59,68%. Infatti, la didattica laboratoriale ha aiutato studentesse e studenti a promuovere la comprensione di problemi legati alla vita reale, questo grazie ad un elemento chiave: le pratiche didattiche, che hanno messo in evidenza l’attenzione degli studenti e il loro apprendimento. Queste esperienze sono state incorporate in più discipline e hanno avuto un approccio basato su progetti o criticità legate a contesti reali. Ragazze e ragazzi sono stati chiamati a trovare soluzioni innovative a problemi interconnessi e complessi, potenziando le competenze tecnologiche, imprenditoriali, sociali e civiche necessarie per adattarsi alla realtà sociale odierna.

“Dal monitoraggio – commenta l’assessora all’istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana, Alessandra Nardini - emergono segnali interessanti e incoraggianti sull’offerta formativa dei Ptp. In questo caso, il report di Indire, che ringrazio, ci dice che anche la formazione di docenti, dirigenti scolastici e tutor si è rivelata efficace e ha prodotto effetti positivi sulla didattica. L'impegno di Regione Toscana sui Poli Tecnico Professionali ha visto, dal 2015 ad oggi, un investimento di 2milioni e 400 mila euro. La loro natura di alleanza formativa costituisce uno strumento strategico per un accrescimento delle competenze capace di contribuire allo sviluppo del sistema produttivo regionale”.

I Poli tecnico professionali

Accanto ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori e a quelli di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, sono una delle tre tipologie di intervento su cui in Toscana si fonda l’offerta formativa di istruzione e formazione tecnica superiore. I PTP sono reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati che includono istituti tecnici e/o professionali, imprese, organismi di formazione professionale e Istituti tecnici superiori – ITS - e favoriscono un'offerta formativa più rispondente alle esigenze del tessuto produttivo. Rappresentano una comunità di pratica, che agisce in modo coordinato tra soggetti coinvolti per contrastare la dispersione scolastica, rafforzare la filiera formativa, ridurre il mismatch tra domanda e offerta di competenze sul territorio, aumentare l’occupazione dei giovani.

In Toscana sono attivi 25 PTP, su 5 filiere produttive: Sanità, Energia, Agribusiness, Turismo e beni culturali, Meccanica, Nautica.

Dal 2015 al 2021, la Regione Toscana ha investito circa 2 milioni e 400 mila euro per lo sviluppo delle reti e dell’offerta formativa.

I link per consultare il monitoraggio “La didattica laboratoriale innovativa nei Poli Tecnico Professionali”: QUI e QUI.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa