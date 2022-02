Raid in via Pistoiese: alle fiamme gli ingressi di due scuole

Vandali in azione a Firenze, in via Pistoiese. Nella scorsa notte, ignoti hanno dato fuoco agli ingressi di due istituti scolastici: la scuola dell'infanzia e primaria Balducci, in viuzzo della Cavalla, e la scuola media Paolo Uccello, in via Golubovich. Fortunatamente, le fiamme avrebbero soltanto annerito le vetrate d'ingresso e non hanno provocato danni consistenti.

Al momento, secondo le ricostruzioni di vigili del fuoco, squadra volante della polizia e polizia scientifica, intervenuti sul luogo del raid incendiario, l’ipotesi più probabile sarebbe quella dell’atto vandalico