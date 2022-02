Salvato dai medici del San Donato di Arezzo: il no vax ringrazia con una lettera

I sanitari dell’ospedale San Donato di Arezzo hanno avuto una bella sorpresa, oggi, nonché un piccolo riconoscimento dell’impegno durante questi giorni di Covid. Un uomo, Andrea, ha voluto ringraziare i medici inviando loro una lettera e chiedendo di diffonderla. Andrea si è definito lui stesso no vax, e ha raccontato la sua storia nella lettera inviata ai dirigenti dell'Asl Toscana sud est. Andrea ricorda di essere giunto nel reparto di malattie infettive del San Donato di Arezzo con gravissime difficoltà respiratorie: "Vedi le persone accanto a te che non conosci, chiuse nei loro scafandri impegnate a sconfiggere il virus ma anche vicine per aiutarti e per incoraggiarti a non mollare, a darti la speranza. Queste persone diventano la tua famiglia, i tuoi amici. Non sono più volti sconosciuti ma persone che non vedi l'ora di rivedere, che aspetti ogni mattina, a cui ti aggrappi a cui ti affidi perché rivederli significa essere ancora vivi. Grazie di cuore Andrea".