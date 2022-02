Sicurezza a Prato, incrementati polizia e carabinieri

I recenti episodi di delittuosità accaduti nel centro della Città hanno indotto il Prefetto Adriana Cogode a convocare nel pomeriggio odierno una urgente riunione del Comitato provinciale per Ordine e la Sicurezza pubblica alla quale hanno preso parte il Procuratore Capo Dr. Giuseppe Nicolosi, il Sindaco di Prato, Matteo Biffoni, il Questore dott. Giuseppe Cannizzaro, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Francesco Zamponi, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Massimo Licciardello, il Vice-Presidente della Provincia di Prato Avv. Federica Palanghi, l’Assessore alla Sicurezza Flora Leoni ed il Comandante della Polizia municipale dr. Marco Maccioni.

Scopo dell’incontro la valutazione delle problematiche emergenti ed il clima di avvertita preoccupazione tra i cittadini riguardo il verificarsi di episodi di natura predatoria e, in taluni casi, violenta, accaduti in alcune zone del centro storico.

Da ultimo il danneggiamento di un locale in via Genova nelle nottata tra venerdì e sabato scorso i cui responsabili sono stati individuati e denunciati dalla Polizia di Stato.

Pur considerando che nella maggior parte dei casi gli autori dei reati sono stati identificati e consegnati alla giustizia, i partecipanti al tavolo hanno comunque osservato come si renda indispensabile intensificare ulteriormente pur con le risorse disponibili le azioni a tutela della sicurezza pubblica ed anche della serena fruizione dei luoghi cittadini. Si è infatti preso atto degli innumerevoli servizi svolti a cura delle Forze dell’Ordine e degli esiti delle attività di polizia, come i Daspo urbani, le sospensioni di alcuni locali per presenze di soggetti controindicati ed altre operazioni tutte con esito positivo, ritenendo comunque di dover mantenere un dispositivo di massima allerta.

Si è quindi convenuto di confermare l’organizzazione del controllo del territorio già attuata nel periodo delle festività natalizie dedicando particolare attenzione alle situazioni di maggiore criticità in ambito urbano per il contrasto dei reati ricorrenti quali furti, rapine e spaccio di stupefacenti, nelle ore serali e notturne.

Tale dispositivo straordinario di controllo, rafforzato con il concorso del Reparto di prevenzione anticrimine della Polizia di Stato (4 volanti oltre alle 4 della Questura) che sarà presente quotidianamente e della Squadra di intervento operativo dell’Arma dei Carabinieri (2 macchine per un totale di 5 militari), permetterà di incrementare al massimo il numero di pattuglie impiegate sul territorio della Città.

Domani mattina si terrà in Questura il tavolo tecnico coordinato dal Questore cui parteciperanno gli altri rappresentanti delle Forze di Polizia statali e locali per la definizione dei servizi.

Fonte: Prefettura di Prato