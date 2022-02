Signa celebra il Giorno del Ricordo con una cerimonia

Il 10 febbraio l’Amministrazione Comunale di Signa celebra il Giorno del Ricordo in ricordo della tragedia delle Foibe e l'esodo giuliano dalmata. Una cerimonia in forma statica davanti al palazzo comunale, con gli interventi del sindaco Giampiero Fossi e del coordinatore regionale per la Toscana dell’organizzazione Unione degli Istriani Giampaolo Giannelli

Durante la cerimonia, in programma per le ore 16.00 in Piazza della Repubblica, sarà deposta una corona d’alloro e verrà svelata una lapide sulla facciata del palazzo comunale in ricordo della tragedia delle Foibe

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto della normativa antiCovid con obbligo di indossare la mascherina e rispetto del distanziamento interpersonale

Fonte: Comune di Signa