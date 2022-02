Hai visto Sanremo? Voto 'di protesta' al sondaggio di gonews

Due lettori su tre di gonews.it hanno votato contro il Festival di Sanremo 2022, uno dei più seguiti da oltre 20 anni con punte di share che hanno superato il 60%.

Il 'mini-sondaggio' aperto giovedì e chiuso nelle prime ore di domenica in concomitanza con la fine della kermesse ha portato il 64% dei lettori a dire di non seguire il Festival. Poco più del 35% ha invece affermato di seguirlo.

Visto in diretta o recuperato in streaming, il Festival ligure ha registrato un successo fuori dal comune. E se i meme, i commenti sui social e le chiacchiere da bar non hanno ancora 'penetrato' la vostra quotidianità, di sicuro lo faranno le canzoni già in alta rotazione da giorni.

Il sondaggio di gonews.it torna giovedì prossimo!