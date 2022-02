Spaccio di droga, due arresti a Follonica

La Guardia di Finanza di Follonica ha arrestato due persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Grosseto. Il provvedimento riguarda attività di indagine portate avanti per diversi mesi nel 2021 dalle Fiamme Gialle di Follonica con il coordinamento e direzione della Procura della Repubblica di Grosseto.

Nel corso degli approfondimenti sono stati effettuati vari riscontri in relazione a possesso e spaccio di stupefacenti da parte dei due arrestati nei confronti di decine di acquirenti. Elementi importanti sono anche dal controllo di messaggi e chat telefoniche.

Nel corso delle indagini sono state sequestrate diversi dosi di stupefacente trovate in possesso di acquirenti,

nonché alcune migliaia di euro nei confronti dei due soggetti.