Tamponi gratuiti alla Misericordia di Pietrasanta, servizio in partenza

E' partito il servizio gratuito di tamponi antigienici rapidi per gli adulti e per gli alunni delle scuole cittadine, organizzato dalla Misericordia di Pietrasanta in collaborazione con l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest e la Rete delle Misericordie.

“Grazie al Governatore Maria Assunta Montagna e, per aver fornito il gazebo, all'associazione Unitalsi di Pietrasanta – commentano Tatiana Gliori e Andrea Galeotti, assessore al sociale e presidente della Consulta del Volontario – questo punto-test a disposizione di Pietrasanta e di tutta la Versilia va incontro a una delle necessità organizzative ed economiche più pressanti, in questo momento, per le famiglie”.

Per usufruire del servizio - attivo in via Stagi 103 il lunedì, mercoledì e venerdì, sempre dalle 9 alle 13 - è necessaria la prenotazione sul portale regionale prenotatampone.sanita.toscana.it. L'accesso avviene su due corsie separate, per adulti e bambini, previa misurazione della temperatura, sanificazione delle mani e presentazione della tessera sanitaria. Forte soddisfazione per la partenza del progetto anche da parte della consigliera comunale Sandra Da Prato, fra le prime promotrici dell'iniziativa.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio stampa