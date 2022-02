Ubriachi alla guida, denunce sulle strade di Lucca

Numeri incredibili arrivano dalla polizia di Lucca per quanto concerne la sicurezza sulle strade. Dal 31 gennaio al 6 febbraio sono stati controllati 217 veicoli e 240 persone: il totale è di 158 punti decurtati, 6 patenti e 3 libretti di circolazione ritirati, 2 veicoli sequestrati, 2 sottoposti a fermo e 8 persone denunciate.

La polizia in centro a Lucca ha denunciato un 54enne un 42enne, entrambi trovati ubriachi alla guida. Una 34enne invece stava guidando un'auto pur avendo la patente sospesa e un tasso alcolemico troppo alto, ha provato a seminare la pattuglia dopo l'alt ma è stata fermata e denunciata.

A Viareggio gli agenti hanno denunciato un 40enne in possesso di hashish e un 50enne, che sostava in un’area riservata ai disabili all’interno dell’area di servizio “Versilia Ovest” senza alcun permesso e in evidente stato di ebbrezza.