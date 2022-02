UniPi, il blog culturale 'Inerba' alla ricerca di collaboratori

Al Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa sta prendendo vita “Inerba Blog”, un progetto digitale interamente curato da un gruppo di studenti che ora cerca nuovi collaboratori. I ragazzi sono alla ricerca di figure redazionali specifiche provenienti dai diversi ambiti disciplinari, appassionati di scrittura creativa, giornalismo, informatica, grafica, social media, libri e cultura in generale che, mettendo in gioco la propria creatività, andranno a formare una redazione studentesca.

“Il nostro blog ospiterà articoli di saggistica, recensioni, interviste e testi di scrittura creativa – fa sapere la redazione – Gli argomenti potranno essere i più svariati, libri, film, ma anche musica, serie tv, eventi culturali e videogiochi, e c’è l’idea di lanciare concorsi di fotografia, scrittura creativa e traduzione. Per ora la nostra redazione è composta da quattro persone (Denise Atzori, Andrea Bolettieri, Christian Murovez, Congle Ye), ma siamo aperti a studenti di tutti i dipartimenti disposti a scrivere e far crescere il nostro progetto. Per chi vuole saperne di più, il 15 febbraio abbiamo organizzato un incontro su Teams (questo il link per collegarsi)”.

Nello specifico, queste sono le figure redazionali richieste: scrittori, che possano fornire articoli almeno per il semestre in corso; editori con competenze linguistiche adeguate per revisionare i testi; sviluppatori che sappiano usare WordPress e avere dimestichezza con il web; social media manager/redattori pubblicitari che sappiano gestire le pagine social e creare slogan accattivanti; grafici con esperienza in grafica vettoriale e che siano disposto a creare illustrazioni per le pagine del blog. Maggiori informazioni sono disponibili a questo link o alle mail inerbablog_contatti@outlook.it e inerbasocial@outlook.it .

Il nascente blog è stato pensato come un’altra faccia della rivista “Inerba, primi passi nei testi”, ideata lo scorso anno da un gruppo di docenti del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica: “Il nostro è un "undergraduate journal" pensato per dare maggiore visibilità e valore alla didattica multidisciplinare del dipartimento – spiega la professoressa Daniela Pierucci, coordinatrice dell’intero progetto “Inerba” – Nella rivista – di cui sta per uscire il secondo numero – vengono pubblicati sotto la nostra supervisione estratti delle migliori tesi di laurea degli studenti. L’intento è dare uno spazio ai loro “primi passi nei testi”, incoraggiandoli all’analisi, alla riflessione critica e alla produzione scritta, saggistica o traduttiva. Adesso tra i ragazzi c’è molto entusiasmo per il nuovo blog, per le opportunità che potrà dare loro sul piano della creatività e del mettersi in gioco anche come redattori e editori. Per loro è un banco di prova importante ed è fondamentale che l’Università offra loro opportunità del genere per crescere e formarsi”.

Fonte: Università di Pisa