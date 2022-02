Vasco compie 70 anni: nel 1993 Empoli balla con "Gli spari sopra"

Vasco Rossi, al centro il biglietto del concerto del 15 giugno 1993 allo stadio Castellani di Empoli (foto gonews.it)

Tanti auguri, Blasco! Vasco Rossi compie 70 anni, un traguardo che lo stesso rocker originario di Zocca, paese in provincia di Modena, saluta con un post su Instagram: "Siamo qui... a quota 70!!!".

Sulle note di "Una vita spericolata", il post mostra Vasco in un ascensore che, nella sua salita, apre le porte su diversi piani che rappresentano metaforicamente gli anni e mostrano i momenti più importanti della sua vita umana e professionale. Al piano 41, il cantante si trova di fronte un se stesso nella sua incarnazione al tempo de Gli spari Sopra, un tour che ha segnato la storia e ha consegnato quella che è diventata nell'immaginario di milioni di fan l'Immagine del Blasco.

Quel tour toccò anche Empoli, in un 15 giugno '93 che la città ancora ricorda non solo per l'eccezionalità dell'evento - il Castellani infatti non viene scelto spesso per i concerti, oscurato dalle luci della ribalta offerte dalla vicina Firenze, meta preferita degli organizzatori - ma anche per l'ondata rock che il "Komandante" portò in città.

Vasco a Empoli: il concerto del 15 giugno 1993

Sono tanti i fan che ricordano con emozione il concerto di Vasco del 15 giugno 1993 a Empoli. Quella sera, lo stadio Castellani si accese con il rock del cantautore e migliaia di persone cantarono in coro le note più celebri in quello che è stato probabilmente il più grande concerto di sempre organizzato nella città in provincia di Firenze. A Certaldo, un bar conserva in bella vista poster originale e biglietto dell'esibizione del 1993.

Stefano Mancini, titolare del bar Il Cacciatore Certaldo (foto gonews.it)

C'era anche Stefano Mancini, titolare del bar Il Cacciatore a Certaldo, sotto al palco di Vasco al Castellani. Da buon fan, sono molti i concerti a cui Stefano ha assistito, fino all'ultimo pre Covid di due anni fa, nel giugno 2019 a Milano tra le sei serate consecutive a San Siro, un altro Record targato Blasco.

"Il primo concerto l'ho visto nel 1991 - racconta - poi quello di Empoli. Mi ricordo che ci fu un'attesa di mesi in fermento prima di quella sera. Sono passati tanti anni ma ricordo che fu bello, c'era tanta gente del posto, era tutto pieno". Un concerto che per la sua portata e importanza è rimasto nella storia di Empoli, "mi ricordo calore, succede raramente che un grande cantante viene in zona a fare concerti del genere". Una passione quella per Vasco che per Mancini non ha conosciuto mai tregua, dalla prima canzone ascoltata "Vita spericolata" al primo disco comprato, "C'è chi dice no", "Da lì ho passato 10 anni in cui non ascoltavo altro".

Vasco a Empoli, il dietro le quinte con Discofollia

Freddy Lavezzo, titolare Discofollia (foto gonews.it)

A Empoli c'è chi ricorda non solo le sensazioni di quel concerto, ma anche il suo dietro le quinte. Discofollia, storico negozio del Giro e casa proprio dei giri in vinile, fu coorganizzatore della data di Vasco a Empoli.

"Fu un concerto leggendario, quando Empoli era già anni che non vedeva più un concerto dopo Baglioni, Renato Zero e I Pooh degli anni '80" racconta il titolare Freddy Lavezzo. Una scaletta travolgente, "uno spettacolo bellissimo e Discofollia - anche insieme all'ex titolare Massimo Terreni - coorganizzò il concerto e furono giorni fantastici". Un'esperienza per Empoli definita da Lavezzo come "unica, perché da allora non ci sono stati più altri grandi eventi di quel livello". Temperature estive, l'energia del Blasco nell'aria, "la voglia di star fuori che andrebbe riassaporata anche oggi". Un artista "poliedrico, sincero, onesto e spontaneo" aggiunge Lavezzo, che ha conosciuto di persona Vasco e che nel suo negozio conserva tra i tanti cimeli, anche un vinile bianco autografato dal rocker più "spericolato".

La scaletta al Castellani nel 1993

Ecco la scaletta che fece scatenare la folla in visibilio a Empoli, caratterizzata da pesi massimi della discografia di Vasco e del rock italiano in generale.

Lo show

Delusa

L'uomo che hai di fronte

Hai ragione tu

Medley Rock: Credi davvero / Dimentichiamoci questa città / Ieri ho sgozzato mio figlio / Sono ancora in coma / Asilo "republic"

Alibi

Gli spari sopra

Gabri

Va bene va bene così

Brava Giulia

Toffee

Canzone

Domani si adesso no

Vivere senza te

Vivere

C'è chi dice no

Vita spericolata

Non appari mai

Stupendo

Ci credi

Liberi liberi

Encore:

Guitar battle

Bollicine

Siamo solo noi

Dillo alla Luna

Albachiara

Giovanni Gaeta e Margherita Cecchin