Vivaio gialloblu, tante vittore per i giovanissimi dell'Abc

Under 16 Silver

Il big match si tinge di gialloblu. Nel recupero della seconda giornata di ritorno gli Under 16 hanno battuto la capolista Virtus Siena 74-69 riscattando così la sconfitta subita all’andata. Una vittoria frutto di una prestazione corale, con i gialloblu riusciti ad essere più concreti ed incisivi nella volata finale dopo tre frazioni in perfetto equilibrio. E che la gara si sarebbe decisa in volata è stato evidente fin dalla palla a due, con una prima parte condotta sul botta e risposta come dimostra il 32-34 al riposo lungo. Al rientro dagli spogliatoi ancora grande equilibrio, senza che nessuna delle due squadre al 30′ fosse ancora riuscita ad allungare. L’affondo finale è arrivato dunque nel parziale decisivo, quando la truppa castellana ha alzato l’intensità e fatto suo lo scontro la vertice.

Prossimo appuntamento sabato alle ore 16 di nuovo al PalaBetti quando arriverà l’altra compagine senese, il Costone, per lo scontro diretto che deciderà la seconda posizione del girone.

ABC CASTELFIORENTINO – VIRTUS SIENA 74-69

Parziali: 16-19, 16-15, 17-16, 25-19

Tabellino: Ticciati 8, Merlini 2, Marchetti 2, Bartolini 6, Lilli 17, Damiani 18, Vivaini 7, Vefa ne, Bernardoni ne, Filomeno 12, Vallerani ne, Leti 2. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Under 15 Eccellenza

Altra vittoria e primato in classifica nuovamente difeso per l’Under 15 Eccellenza. Stavolta ad arrendersi al PalaBetti è stata la Laurenziana al termine di una gara combattuta, molto fisica ed in cui l’Abc, dopo pochissimi minuti di gioco, ha perso Cosimo Carzoli, costretto a lasciare il campo per un taglio rimediato a seguito di una brutta caduta: a lui il nostro più grande in bocca al lupo. Un episodio che ha compattato ancor più i gialloblu che, dopo il primo quarto chiuso sul 10-11, sono passati a condurre nella seconda frazione grazie a buone giocate in attacco, nonostante qalche rimbalzo offensivo concesso di troppo. Così, dopo il 32-26 che ha mandato le squadre all’intervallo lungo, l’Abc è riuscita a mantenere sempre saldo il controllo rispedendo al mittente ogni tentativo fiorentino di mettere in discussione il risultato.

Prossimo impegno domenica 13 febbraio alle ore 10 sul campo della Sancat Firenze.

ABC CASTELFIORENTINO – LAURENZIANA 74-57

Parziali: 10-11, 22-15, 18-13, 24-18

Tabellino: Ticciati 21, Zecchi 14, Carzoli, Ciulli, Grassi, Bufalini 7, Filomeno 16, Vallerani 10, Niccolini 4, Agbegninou, Leti 2. All. Mostardi Ass. Corbinelli, Ciampolini.

Under 14 Elite

Vittoria sofferta ma imbattibilità nuovamente difesa per gli Under 14 che al PalaBetti hanno avuto la meglio in volata sul Cus Firenze per 64-61. A mancare, stavolta, è stata l’intensità difensiva, solitamente punto di forza dei gialloblu, e i fiorentini sono stati bravi ad approfittarne sfiorando il colpaccio. Dopo un avvio che sembrava in discesa, con contropiedi e buone soluzioni offensive che hanno chiuso il primo quarto sul 31-23, a cavallo tra la seconda e la terza frazione qualcosa si è inceppato, con la difesa castellana che ha concesso troppo e gli ospiti che pian piano hanno ricucito fino a toccare il +8 con quattro minuti sul cronometro (50-58). E qui è arrivata l’attesa reazione gialloblu, con la difesa che ha stretto le maglie e uno Zecchi da 32 che ha trascinato offensivamente la squadra ribaltando l’inerzia e con essa il finale.

Prossimo impegno sabato 12 febbraio alle ore 16.30 per lo scontro al vertice sul campo della Virtus Siena.

ABC CASTELFIORENTINO – CUS FIRENZE 64-61

Parziali: 15-13, 16-10, 16-20, 17-18

Tabellino: Garbetti 1, Crisafi, Agbegninou 5, Bianchi, Baldi, Zecchi 32, Matteini 5, Bonora 7, Ciulli, Bini, Pieri 4, Bufalini 10. All. Mostardi. Ass. Cantini.

Under 13

Grande prova per il gruppo Under 13 che al PalaBetti ha portato a casa il secondo successo consecutivo della seconda fase ai danni della Laurenziana, caduta per 63-51. Avversario di quelli tosti di fronte al quale i gialloblu non si sono lasciati intimidire impattando forte e toccando il +8 già al 10′ (22-14). Nella seconda frazione una difesa aggressiva ed ottime soluzioni offensive hanno allargato la forbice mandando le squadre negli spogliatoi sul 41-27. Al rientro, nonostante qualche difficoltà in fase offensiva, la difesa castellana ha mantenuto alta l’intensità impedendo agli avversari di rientrare e mantenendo sempre il divaro in doppia cifra. Un successo arrivato a confermare i progressi del buon lavoro quotidiano in palestra.

Prossimo impegno domenica 13 febbraio alle ore 16 sul campo del Baloncesto Firenze.

ABC CASTELFIORENTINO – LAURENZIANA 63-51

Parziali: 22-14, 19-13, 9-10, 12-14

Sono scesi in campo: Matteini, Rosi, Consiglio, Pannocchi, Barnini, Fedeli, Simoncini, Costantini, Poggesi, Chesi, Capuana, Di Vilio. All. Bruni. Ass. Mostardi.

Under 17 Femminile

Con un roster in piena emergenza le ragazze dell’Under 17 si sono arrese alla seconda della classe, il Cmb Valdarno, per 29-95. Un punteggio che fotografa una gara senza storia in cui le gialloblu hanno accusato, oltre agli indubbi meriti delle ospiti, le rotazioni ridotte e il divario fisico con le valdarnesi. Gara di fatto incanalata fin dalla palla a due, con una prima parte ampiamente amministrata dal Valdarno come dimostra il 12-50 che ha mandato le squadre al riposo lungo. Una forbice che poi, nella ripresa, si è allargata a dismisura.

Adesso doppio impegno laniero a distanza ravvicinata: martedì 8 febbraio alle ore 19.45 sul parquet della Cestistica Rosa Prato e domenica 13 alle 14.30 sul campo del P.F. Prato.

BASKET CASTELFIORENTINO – CMB VALDARNO 29-95

Parziali: 6-25, 6-25, 8-24, 9-21

Tabellino: Taddei 8, Dani 6, Sanesi 1, Costa 2, D’Ambrosio 6, Cappelli 6, Risoli. All. Iserani. Ass. Banchelli.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa