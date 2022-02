Appalti biblioteche comunali Firenze, sciopero e presidio sotto Palazzo Vecchio

Servizi in appalto delle biblioteche comunali, oggi sciopero di lavoratori e lavoratrici con presidio a Firenze sotto Palazzo Vecchio. Un’agitazione indetta da Filcams Cgil, Usb, Cobas e Uil di categoria, per lanciare un allarme sul prossimo cambio di appalto ad aprile, sul quale mancano, da parte del Comune di Firenze, ente committente del servizio, assicurazioni circa le risorse disponibili e le garanzie in termini di tenuta occupazionale. Lavoratori e lavoratrici coinvolti, in tutto circa cento, in questi anni sono stati un punto di riferimento per le biblioteche comunali e per i cittadini ma, nonostante ciò, hanno dovuto subire la cattiva gestione del servizio da parte dell’associazione temporanea di impresa, che raggruppa le cooperative che gestiscono buona parte dei servizi bibliotecari comunali: l’appalto dei servizi bibliotecari ha infatti prodotto per gli addetti perdite di salario significative in questi anni, ed oggi lavoratori e lavoratrici si trovano ad un cambio di appalto pieno di incertezze.

La Filcams Cgil ha chiesto al Comune di Firenze in vista del cambio di appalto: "Garanzie sulle risorse del prossimo appalto, la clausola sociale, la corretta applicazione del Contratto nazionale e delle condizioni economiche; l’immediata apertura, ad aggiudicazione avvenuta dell’appalto, di un tavolo di confronto che impegni da subito le aziende che se lo aggiudicheranno a rispettare le condizioni occupazionali, i salari e i diritti acquisiti; la valorizzazione delle professionalità dei lavoratori attualmente impiegati nei futuri percorsi di re-internalizzazione previsti dal Comune, così da garantire la continuità occupazionale".

La Fp Cgil Firenze, assieme alla Rsu, aveva convocato per stamani un’assemblea del personale comunale delle biblioteche, per sostenere le rivendicazioni dei colleghi dell’appalto, in solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa