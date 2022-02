Arrestata badante con 94enne risultato scomparso dopo incendio della casa

Una badante di 47 anni di origine romena è stata arrestata per sequestro di persona aggravato: era a bordo di un'auto di sua proprietà con un 94enne risultato scomparso da Lido di Camaiore. L'abitazione era stata distrutta da un incendio assieme alla dependance. Poco prima di quel momento un vicino di casa aveva visto i due andare via. La figlia ha poi attivato le ricerche, visto che i cellulari della badante e dell'anziano non erano accesi. I carabinieri li hanno trovati poi a La Spezia. La prossima settimana si terrà il processo per direttissima per la convalida dell'arresto. Si cerca di capire i motivi dell'incendio dell'abitazione.