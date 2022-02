Cecchelli e Di Maio: "Sì alla metropolitana di superficie Pisa-Lucca"

Nei giorni in cui si sta sviluppando un dibattito sulle infrastrutture ferroviarie regionali, il Comune di San Giuliano Terme interviene sul tema della metropolitana di superficie Pisa-Lucca affrontato sulla stampa anche dal sindaco di Lucca Alessandro Tambellini.

"I fondi del Pnrr sono una grande opportunità per il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie regionali, non solo per il tratto Pisa-Firenze ma anche per la linea Pisa-Lucca - interviene l'assessore alle politiche di area, progettazione e rigenerazione urbana Matteo Cecchelli -. Abbiamo un solo binario tra San Giuliano Terme e Ripafratta e non è possibile in questo modo garantire un servizio di qualità per residenti, lavoratori e turisti. Per questo, in linea anche con il programma di mandato, si ripropone di sviluppare questa metropolitana di superficie implementando e riqualificando le stazioni esistenti (San Giuliano Terme, Rigoli e Ripafratta) con ulteriori fermate sulla tratta a Le Maggiola, Gello, Orzignano e Molina di Quosa".

"Lo sviluppo delle infrastrutture presenti sul territorio è un argomento che andrà affrontato concretamente - conclude il sindaco Sergio Di Maio -. San Giuliano Terme è in una posizione strategica tra Pisa e Lucca. La proposta avanzata dal sindaco di Lucca Alessandro Tambellini mi vede d'accordo: occorre potenziare la linea ferroviaria esistente per unire territori e persone. La visione unitaria richiamata sulla stampa è la strada maestra per garantire servizi di qualità e incidere realmente (e in positivo) sulla vita delle persone".

Fonte: Comune di San Giuliano Terme - Ufficio Stampa