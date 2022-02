Il centro giovani di Montemurlo porterà il nome di David Sassoli

Da oggi il Centro Giovani di piazza Don Milani a Montemurlo porta il nome di David Sassoli, giornalista, politico e presidente del Parlamento europeo dal luglio 2019 fino allo scorso 11 gennaio, giorno della sua scomparsa. A deliberare l'intitolazione è stata la giunta comunale nel corso dell'ultima seduta e a breve il Comune procederà con l'apposizione di una targa attraverso una cerimonia ufficiale. Un omaggio ad un uomo che ha creduto con forza in un'Europa inclusiva e solidale, un'Europa delle opportunità vicina ai giovani: «La scomparsa di David Sassoli ci ha colpito profondamente e come amministrazione comunale abbiamo ritenuto importante dedicare all'ex presidente del Parlamento europeo un luogo importante per la nostra comunità come il Centro Giovani, che fino ad oggi non riportava alcuna intitolazione.- spiega il sindaco Simone Calamai – Dedicare a Sassoli il Centro Giovani significa rafforzare la sua idea di centralità dei giovani nella costruzione di un'Europa più giusta, aperta, solidale, una terra di opportunità e di crescita, di scambio e di confronto. Valori nei quali crediamo e che attraverso il nome di Sassoli vogliamo continuare a portare avanti». A Sassoli va riconosciuto anche il merito di aver contribuito al duro negoziato sul bilancio europeo che ha aperto la strada all’approvazione dello storico piano di rilancio dell’economia europea, il Next Generation EU: un investimento sul futuro dell’Europa e degli Stati membri, per ripartire dopo l’emergenza Covid - 19. David David Sassoli era nato a Firenze nel 1956 da padre fiorentino e madre pratese, a causa del lavoro di giornalista del padre Domenico, si trasferì in tenera età a Roma dove risiedette per lungo tempo. È stato per tanti anni giornalista del Tg1.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa