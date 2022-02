Digital Innovation Hub Toscana, Fabrizio Bernini confermato presidente

Fabrizio Bernini è stato confermato oggi a Firenze presidente del Digital Innovation Hub Toscana, la struttura regionale operativa dal 2018 e dedicata ad assistere le imprese nei percorsi di digitalizzazione e transizione verso il paradigma della sostenibilità.

La decisione è stata assunta all’unanimità dal Consiglio Direttivo del DIH Toscana. Resterà in carica per il quadriennio 2022-2025.

Fabrizio Bernini è già presidente della ZCS Company e di Confindustria Toscana Sud.

“L’intuizione del sistema confindustriale toscano di dar vita al Digital Innovation Hub Toscana con una risposta univoca acquisisce oggi, a distanza di quattro anni, un’importanza ancor più strategica – sottolinea Bernini –. I Digital Innovation Hub sono uno strumento chiave per far arrivare la transizione digitale prevista dal PNRR e dai fondi strutturali dentro le PMI in modo concreto, efficace e personalizzato. I DIH sono previsti ormai anche nei bandi del MISE, di Invitalia e del PNRR, e la nostra realtà è proiettata a livello europeo, in particolare verso gli European Digital Innovation Hub che la Commissione Ue si appresta a selezionare.”

Fonte: Confindustria Toscana